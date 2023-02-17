مشروع أمريكي جديد بشأن ليبيا يهدد ويقصي شخصيات بارزة ويتضمن عقوبات

أفادت تقارير، اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة الأمريكية تنوي طرح صيغة أمريكية جديدة خلال مؤتمر الفاعلين الدوليين بشأن ليبيا بحضور المبعوث الأممي في ليبيا.

وقالت التقرير الى أن عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي ناقشوا المشروع الأمريكي سرًا مع شخصيات ليبية في محاولة لجس النبض بشأنه.

ويتضمن المشروع الأمريكي الجديد، تشكيل لجنة قانونية عن طريق الأمم المتحدة لوضع القوانين الانتخابية وإحالتها لمجلس النواب لإصدارها دون تعديل ضمن وعاء زمني محدد.

وسيُلوح المشروع الأمريكي بالعقوبات على مجلس النواب واعتباره معرقل للعملية السياسية حال عدم امتثاله للأوامر الأمريكية ويقع تحت طائلة لجنة العقوبات.

وأشار التقرير الى أنه في حال عدم استجابة النواب سيتم إحالة المشروع الأمريكي للرئاسي لإصداره بضوء أخضر من الولايات المتحدة لإصدار القوانين والذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة نهاية العام الجاري.

وذكر التقرير أن المشروع الأمريكي يُهدد عقيلة والمشري ومجلسيهم بالغاء شرعيتهم ويعتبر عدم اعتراف صريح بالتوافق على التعديل الدستوري الـ13.

وبحسب التقرير قد يتضمن المشروع الأمريكي قوانين تُقصي المجلسين من المشهد، وأيضًا قد تلاحقهما العقوبات اذا سلما رقابهما للخارج.

ويلغي المشروع الأمريكي الاتفاق السياسي وملحق خارطة الطريق الذي يشرعن وجود المجلسين ويضع ليبيا تحت الوصاية الدولية.