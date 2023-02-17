في ذكرى فبراير.. المنفي: ماضون في تحقيق التداول السلمي للسلطة وإنهاء المراحل الانتقالية

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قال رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه مع الذكرى الثانية عشر لثورة 17 فبراير “نزداد إصراراً على تحقيق أهم مبادئها وهو التداول السلمي للسلطة وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة وحرة ونزيهة”.

وتابع المنفي في تغريدة له عبر تويتر: إن “تتويج الثورة بإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة ولم الشمل وتوحيد الكلمة والتسامح لتحقيق الاستقرار الدائم والرخاء المنشود”.

وتأتي الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير في ظل انقسام حكومي مع تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 202.

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في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير نزداد إصراراً على تحقيق أهم مبادئها وهو التداول السلمي للسلطة وإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عادلة وحرة ونزيهة. — محمد المنفي – Mohamed Menfi (@LPCLYM) February 17, 2023