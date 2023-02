ليبيا- وجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الدعوة رسميًا لأعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية.

خطاب الدعوة الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، بين أن عقد الجلسة سيكون يوم الإثنين المقبل الموافق للـ20 من فبراير الجاري في مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وتابعت الدعوة أن الجسلة سيتم تكريسها لمناقشة عدد من القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس.

Shares

The post صالح يدعو لجلسة نيابية اعتيادية في بنغازي في الـ20 من فبراير الجاري first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية