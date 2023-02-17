توافق مصري تونسي على دعم مسار الانتخابات في ليبيا

أوضح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، وذلك قبل انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18 – 19 الجاري بأديس أبابا.

أبو زيد، في تصريحات صحفية، أشار إلى أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول الأوضاع في ليبيا الشقيقة، حيث أكد شكري على ضرورة دعم المسار الدستوري لمجلسي النواب والدولة لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.

ومن جانبه أكد وزير خارجية تونس على أهمية ليبيا للأمن القومي لكلا البلدين، وأن مصر وتونس على وفاق كامل بشأن دعم المسار القائم برعاية الأمم المتحدة للتوصل للانتخابات، ودعم الحل الليبي الليبي، مع ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل كامل، مع الإشارة إلى تأثير الأوضاع الأمنية على دول الجوار.