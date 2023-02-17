بنغازي .. مداهمة شقة سكنية والعثور على مصنع متكامل لتصنيع الخمور بمنطقة بوهديمة

أعلن فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي، اليوم الجمعة عن ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور المحلية داخل شقة سكنية بمنطقة بوهديمة.

وتفيد المعلومات، بحسب جهاز مكافحة المخدرات، بأنه بعد دخول القوات المسلحة وزارة الداخلية لمداهمة أوكار المخدرات بمنطقة بوهديمة وردت معلومات مصدرية مفادها عن وجود مصنع لتصنيع الخمور المحلية داخل شقه سكنية بمنطقة بوهديمة تم تكليف أعضاء التحريات بفتح محضر جمع أستدالال وتأكيد صحة المعلومات.

وتم تأكيد صحة المعلومات والتعرف على صاحب المصنع وهو من ذوي السوابق بالإتجار بالمواد المسكره والمواد المخدرة وتم العثور على مصنع متكامل لتصنيع الخمور المحلية نوع قرابة حيث بلغت الكمية المظبوطة حوالي (15000) لتر من الخمور محلية الصنع .

وتم أتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وأخطار النيابة العامة.