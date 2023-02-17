مجلس النواب: الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا قدمت مبادرة شاملة لحل الأزمة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة بوفد الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا.

وذكر بيان لمجلس النواب أن الوفد ضم كلاً من رئيس الهيئة “مفتاح محمد العبيدى ” ورئيس فرع برقة “سعد رقرق” ومقرر عام الهيئة” مفتاح المقريف” والمستشار السياسي” عمر الأمين” ومدير إدارة العلاقات” محمد عتيق”.

وبحسب البيان تناول اللقاء آلية عمل الهيئة واستمع صالح لشرحٍ مقدم من الوفد لمبادرة شاملة لحل الأزمة الليبية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الدبلوماسية الشعبية ودورها في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا والتوجه إلى الدول التي لها علاقة بالملف الليبي ومخاطبة مجالس شيوخها ومنظماتها الأهلية للضغط على حكوماتها لوقف تدخلها في الشأن الداخلي الليبي وأن الحل يجب أن يكون ليبيًّا ليبيًّا يفضي إلى انتخابات رئاسية برلمانية في أقرب الآجال.

وأكد رئيس مجلس النواب على أن الهيئة هي الجسم المعتمد من قبل مجلس النواب ممثلاً للمشايخ والأعيان في ليبيا.