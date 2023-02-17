المركز الليبي الاستشعار يرصد نشاط زلزالي بمنطقة البحر المتوسط

أفاد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بحدوث نشاط زلزالي شهدته منطقة البحر المتوسط صباح اليوم الجمعة 17 فبراير 2023.

وأوضح المركز في بيان له “حدث صباح اليوم على تمام الساعة 11:04بالتوقيت المحلي زلزال بقوة 3.8 بعمق 10كم بمركز البحر المتوسط وعلى بعد 246كم شمال مدينة طرابلس على الاحداثيات 34.97 شمالا، 13.84 شرقا.”

وأضاف المركز “سجلت البيانات الزلزالية على تمام الساعة 10:09 هزة أخرى قوتها 3.7 وبعمق 1كم ،على بعد 70كم جنوب جزيرة ايباثرا اليونانية على الاحداثيات 34.38شمالا، 25.73 شرقا. ولا توجد أي أضرار ولله الحمد.”

وللإشارة فقد تم رصد هزة أرضية ارتدادية جديدة بقوة 3.70 درجة بمقياس ريختر على بعد 502 كم من مدينة المرج وشعر بها سكان المدينة، اليوم الجمعة.