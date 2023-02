ليبيا- تقدم ديوان مجلس النواب بالتهنئة إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ12 للـ17 من فبراير.

خطاب التهنئة الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، بين أن هذه الذكرى تمر في مرحلة صعبة من تاريخ الوطن ما يحتم جمع الشمل وتوحيد الصف لتجاوزها.

وأوضح الخطاب أن هذا كله يصب في صالح تنعم البلاد بالأمن والاستقرار ونيل الشعب الليبي الحياة الحرة الكريمة الملبية لتطلعاته وطموحاته.

