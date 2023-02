“الأعلى للحكماء” يهنئ الليبيين بذكرى الثورة ويشير إلى المصالحة

توجه المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، بالتهاني إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة السابع عشر من فبراير.

وقال الأعلى للحكماء في حديثه عن ثورة فبراير: “كانت بداية مرحلة جديدة من تاريخ ليبيا المشرق المخضب بدماء الشهداء وتضحيات الأبطال”.

وأضاف الأعلى للحكماء: “أملنا في استكمال مراحل الثورة واستقرار الوطن والعودة الآمنة للمهجرين والنازحين وفق برنامج المصالحة الوطنية”.

المصدر: المجلس الأعلى لحكماء ليبيا

