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“الأعلى للحكماء” يهنئ الليبيين بذكرى الثورة ويشير إلى المصالحة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

توجه المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، بالتهاني إلى الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ12 لثورة السابع عشر من فبراير.

وقال الأعلى للحكماء في حديثه عن ثورة فبراير: “كانت بداية مرحلة جديدة من تاريخ ليبيا المشرق المخضب بدماء الشهداء وتضحيات الأبطال”.

وأضاف الأعلى للحكماء: “أملنا في استكمال مراحل الثورة واستقرار الوطن والعودة الآمنة للمهجرين والنازحين وفق برنامج المصالحة الوطنية”.

المصدر: المجلس الأعلى لحكماء ليبيا

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قناة ليبيا الاحرار

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