الأمين العام للأمم المتحدة: يجب اقتراح آليات بديلة لكسر الجمود السياسي في ليبيا

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على ضرورة كسر الجمود السياسي في ليبيا الذي طال أمده، والتوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

جاء هذا في كلمة غوتيريش، باجتماع اللجنة رفيعة المستوى المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، الذي عقد اليوم الجمعة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة: إنه يجب على الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة ومتابعتها، إذ لم يجر التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة الليبية.

وأشار غوتيريش، إلى ضرورة أن تكون الأولوية التالية للجنة العسكرية المشتركة 5+5، هي الانسحاب الكامل للمقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، معتبراً أن قرار إنشاء لجنة للتنسيق وتبادل المعلومات خطوة مهمة نحو مزيد من الاستقرار والسلام في ليبيا والمنطقة الأوسع.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، على الحاجة إلى التقدم نحو المصالحة الوطنية، مشيراً إلى الاستعداد لمساعدة هذا المسعى الذي يقوده الاتحاد الأفريقي.

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كما دعا لسلطات الليبية لإيجاد بدائل قائمة على الحقوق للاحتجاز المهاجرين عير الشرعيين، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.