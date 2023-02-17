الجزائر ترفض التدخلات الحارجية في ليبيا: “مستعدون للحد من خطورة التوتر”

الوطن| ليبيا

أعربت الجزائر اليوم عن رفضها لتواصل التدخّلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليبيا، داعية الى ضرورة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين كافة مكونات الشعب الليبي.

وقال الوزير الأوّل الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، الذي مثل الرئيس عبد المجيد تبون في اجتماع لجنة الاتّحاد الإفريقي حول ليبيا، بأديس أبابا، إنّ بلاده “تجدد دعوتها للأطراف الخارجية لعدم التدخل لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها” وأكّدت الجزائر أنّ”الحلّ الشامل للأزمة لا يكون إلا عن طريق الليبيين أنفسهم”.

وشدّد الوزير الأول على أنّ “الجزائر لن تدخر أي جهد مع مختلف الشركاء لتمكين الأشقاء الليبيين من أجل تجسيد قراراتهم”.

من جانبه، قال تبون في الرسالة التي بعث بها إلى الشعب الجزائري بمناسبة اليوم الوطني للشهيد إنّ الجزائر مستعدة للحدّ من خطورة التوتّر، الذي أصبح يطبع العلاقاتِ الدولية، وينذر بتداعيات مقلقة، لتَكون في أفضل المواقع للدّفاع عن مصالِحها الإستراتيجية، مع تمَامِ الإدراك لدورِها الـمِحْوَرِي”.