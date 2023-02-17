اللافي يؤكد من أثيوبيا ضرورة استمرار الدعم الدولي والإفريقي لليبيا

شارك عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي اليوم في أعمال اللجنة رفيعة المستوى المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، والتي تناولت جهود المجلس الرئاسي، واللجنة رفيعة المستوى في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، والتي ترأسها الرئيس الكونغولي “ساسي انغيسو” رئيس اللجنة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي “موسى فكي”.

وأثنى ممثلو الدول الأعضاء في كلماتهم على جهود المجلس الرئاسي واللجنة رفيعة المستوى في إنجاز الاستحقاقات المتعلقة بملف المصلحة الوطنية، والتأسيس على مخرجات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الذي أكد الجميع ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة التحضيرية لعقده بمشاركة ليبية واسعة.

وقدم اللافي في كلمته التي أشار فيها لتاريخ عقد الاجتماع الذي توافق مع احتفال الليبيين بالذكرى الثانية عشر لثورة السابع عشر من فبراير، التي تطلع الشعب الليبي من خلالها للتأسيس للمسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة، إحاطة للدول الأعضاء عن الجهود التي قام بها المجلس الرئاسي لإنجاح المصالحة الوطنية.

وأكد اللافي على ضرورة استمرار الدعم الدولي والإفريقي للشعب الليبي في إنجاز هذا المشروع الوطني بقيادة و ملكية ليبية، وعلى أرض الوطن، لاستعادة الثقة بين الليبيين لتهيئة الظروف بما يمكن الشعب الليبي من تحقيق تطلعاته نحو التغيير عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة.