القاهرة تتمسك مجدداً بإخراج «المرتزقة» من ليبيا

تمسكت القاهرة، على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، مجدداً، بضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب و«المرتزقة»، بالإضافة لدعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية «5+5».

وأثنى شكري، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الجمعة) في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي حول ليبيا بأديس أبابا، على عقد الاجتماع برئاسة رئيس جمهورية الكونغو، وعلى «جهود رئاسة اللجنة لدعم تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا الشقيقة».

وقال السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن شكري سلّط الضوء على تزايد حالة الإحباط لدى الأشقاء في ليبيا نتيجة تقاعس حكومة «الوحدة» (منتهية الولاية) عن الوفاء بالتزاماتها في إجراء الانتخابات في التوقيت المحدد وفقاً للولاية التي منحها إياه ملتقى الحوار الليبي.

وأبرز شكري «جهود مصر تجاه حلحلة الأزمة في ليبيا الشقيقة»، حيث أكد على تعاون مصر المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الالتزام بمسار الحل الليبي – الليبي، خصوصاً من خلال رعاية المسار الدستوري بين مجلس النواب و«المجلس الأعلى للدولة».

وثمّن شكري في هذا الشأن جهود مجلس النواب الليبي (الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا) والمجلس الأعلى للدولة، مؤكداً «رفض مصر أي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز المؤسسات الليبية وفقاً لمرجعية (اتفاق الصخيرات)» الموقع في المغرب نهاية عام 2015.

وطالب شكري أيضاً بتضافر جهود اللجنة الأفريقية لدعم المسار الدستوري وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة ومنزهة عن السعي لتحقيق مصالح شخصية، وذلك «لاستعادة ليبيا الشقيقة لسيادتها واستقرارها وفقاً لإرادة الليبيين».

واختتم شكري كلمته بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته.