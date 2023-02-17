تونس تطلق تجربة نموذجية مع ليبيا كسوق استراتيجية

أفاد مدير عام التعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة الأزهر بنور بأن “فريق تونس للتصدير” جاء كفكرة لتجميع كل المتداخلين بين الهياكل المهنية العمومية والخاصة لإنجاح أي مبادرة.

وأشار بنور، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إلى أنه تم إعداد مذكرة سلوك لإمضاءها بين كل المتداخلين في هذا المشروع، مضيفا أن العمل سينطلق في السداسي الثاني من العام الجاري بتجربة نموذجية مع ليبيا كسوق استراتيجي ومع افريقيا، ليتم لاحقا تعميم هذه التجربة على كل الأسواق الخارجية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن أي مبادرة أو لقاءات مهنية او معرض يجب أن يتم صلب هذا الفريق الذي يحمل شعار “تظافر الجهود من أجل خدمة التصدير التونسي”، وفق تعبيره.