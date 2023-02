ذا واشنطن ريبورت: هذا ما حصل وسيحصل مستقبلًا في سياق قضية المريمي

ليبيا- قدم تقرير إخباري لموقع “ذا واشنطن ريبورت” الأميركي معلومات وتحليلات مهمة بشأن قضية اختطاف المواطن أبو عجيلة المريمي وتسليمه للولايات المتحدة.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد، أكد أن المريمي المحتجز في حينها قبيل نقله إلى الولايات المتحدة، أبلغ شقيقه الباحث عنه خلال زيارة سريعة له في مكان احتجازه أن أي أحد لم يحقق معه أو يستجوبه أو حتى يخبره بسبب اختطافه بالطريقة التي تم بها ذلك.

ووفقًا للتقرير، تم إبلاغ عصام نجل المريمي بنقل والده إلى مدينة مصراتة بحجة المحافظة على سلامته أثناء محاولته القيام بواحدة من الزيارات المتتالية لأفراد الأسرة، في وقت لم يتم فيه تداول أي حديث عن نقله أو تسليمه إلى السلطات في الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، تم التواطؤ بين حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة والإدارة الأميركية والقوة المشتركة في مدينة مصراتة التابعة لوزارة الدفاع في هذه الحكومة لاختطاق المريمي وإيصاله إلى الولايات المتحدة لعلم الجانبين بعدم القدرة على نقله بشكل قانوني.

وأضاف التقرير: إن قبيل منتصف نهار الـ11 من ديسمبر الماضي شهد تلقي بعض أسر ضحايا تفجير لوكربي تلقوا تحديثًا عاجلًا عبر البريد الإلكتروني من السلطات الأسكتلندية لإطلاعهم على جهودها لمحاكمة المريمي ليأتي في السطر الختامي للتحديث عبارة تمكن الولايات المتحدة من نيل حق الولاية القضائية عليه.

وأشار التقرير لمثول المريمي للمرة الأولى أمام المحكمة في الـ12 من ذات الشهر وإبلاغه القضاء رسميًا بعدم رغبته في الحديث عن أي شيء قبل توكيل محامٍ للدفاع عنه، وهو ما لم يكن سهلًا لكونه بعيدًا جدًا عن أسرته المصدومة والمرتكبة بسبب كم النصائح المتضاربة من الأصدقاء والمتطوعين العارضين للمساعدة.

واستبعد التقرير تورط واشنطن في فتح قضية لوكربي مرة أخرى، لضمان عدم إثارة الاستفاهمات بشأن المسؤولية المشكوك فيها لليبيا عنها مرة أخرى، ناقلًا عن “جيم سواير” الفاقد لابنته الممثل لأسر الضحايا من بريطانيا قوله: إن الأمم المتحدة هي من يجب أن تقاضي المريمي وليس الولايات المتحدة.

وقال سواير: “لا يمكن لدولة واحدة أن تكون المدعي والمدعي العام والقاضي في هذه القضية”. فيما يرى أستاذ القانون البريطاني “روبرت بلاك” أن المريمي ما زال بإمكانه نيل محاكمة عادلة في محكمة أمريكية؛ إذ يتعين على المدعين الأميركيين إثبات تورطه في الأمر.

ونقل التقرير عن ضابط الشرطة الأسكتلندي السابق “جورج طومسون” العامل على نطاق واسع في القضية إدعائه امتلاكه أدلة تثبت هذا التورط واستعداده ليكون شاهدًا في المحاكمة الأمريكية المقبلة متى كان ذلك ممكنًا، في حين سيواجه المريمي في حال إدانته عقوبة السجن مدى الحياة.

وأضاف التقرير أن المدعين العامين الأميركيين أبلغوا المريمي في الـ12 من ديسمبر الفائت أنهم لن يطالبوا بإعدامه، في وقت شدد فيه مدعٍ عام سابق على وجوب الحكم عليه بالإعدام، رغم إن شبه الإكراه على الاعتراف موجودة في محاكمة قد تستغرق شهورًا حتى تبدأ وأسابيع حتى تنتهي.

ترجمة المرصد – خاص

