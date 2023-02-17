باتيلي: على المجتمع الدولي مساعدة الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام 2023

موسكو 17 فبراير 2023 (وال)- جدّد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة في ليبيا خلال 2023.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الخميس، حيث بحث الطرفان الوضع الراهن في ليبيا والتحديات التي تواجه استعادة العملية الانتخابية.

وقال باتيلي اليوم الجمعة – في تغريدة له نشرها عبر حسابه بموقع تويتر- “اتفقنا خلال اللقاء على أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يلعب دورًا حاسمًا في مساعدة الشعب الليبي على تحقيق هدفه المتمثل في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة في عام 2023. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال