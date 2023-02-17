المنفي يزور النصب التذكاري لشهداء معركة الهاني

الوطن| رصد

زار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، النصب التذكاري لشهداء معركة الهاني، التي خاضها الآباء والأجداد، ضمن ملاحم الجهاد الوطني ضد جحافل الغزو الإيطالي، حيث قرأ سورة الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء الطاهرة في هذه المعركة الخالدة.

وأوصى المنفي، بالاهتمام بالنصب التذكاري والاعتناء به، ليكون شاهداً للأجيال القادمة على نضال تاريخ آبائهم وأجدادهم.

وتعتبر معركة الهاني، أول معركة كبرى وقعت أحداثها بمدينة طرابلس في الثالث والعشرين من أكتوبر عام 1911م.