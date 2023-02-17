رئيس الحكومة: دولة ليبيا متعثرة على جميع الأصعدة وانقسام المؤسسات يعيق استقرار البلاد

وقال باشاغا في كلمة موجهة إلى الشعب الليبي، بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة 17 فبراير إن “نشهد اليوم الذكرى الثانية عشر لثورة 17 فبراير، التي انطلقت بدعوة صادقة من مواطنين ليبيين أبرياء وشرفاء طالبوا بدولة عادلة تسودها المساواة، ومستقبلها الازدهار والرخاء للكل على حـد سواء، لا ظـلم ولا تهميش ولا إرهاب ولا استبداد، هكذا كانت الدعوة التي قامت عليها ثورة فبراير”، مشيراً أن “لكن و للأسف الشديد انحرفت بنا الأحداث إلى ما هو مناقض ومخالف لمبادئ فبراير والأدهى من ذلك أن هذه الانحرافات تُبرر وتُسوق باسم فبراير جوراً وافتراءً”.