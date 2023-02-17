مهددة بالتقسيم.. الأمين العام للأمم المتحدة يرسم صورة قاتمة لليبيا

رسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة صورة قاتمة للاوضاع في ليبيا في حالة عدم قيام الانتحابات .

وقال غوتيريش، خلال كلمة أمام لجنة الاتحاد الإفريقي، أن ليبيا بدون الانتخابات مهددة بالتقسيم وتفاقم انعدام الأمن الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي وتجدد الصراع.

وأضاف غوتيريش، يجب اقتراح آليات بديلة في حال عدم التوصل لاتفاق دستوري في ليبيا بنهاية فبراير داعيًا الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين اقتراح الآليات البديلة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا بديل عن الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد الموثوق به إلى حكم شرعي وموحد لليبيا.

وقال غوتيريش، يجب أن تكون هناك إرادة لكسر الجمود السياسي الذي طال أمده وتحقيق تقدم على جبهات متعددة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة الالتزام بأن يكون الحل بقيادة ليبية موضحًا انه ليست لديهم أجندة أو هدف إلا تأمين حق الشعب الليبي في العيش بسلام وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف قائلًا : “يجب أن تكون الأولوية التالية للجنة العسكرية المشتركة بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار الانسحاب الكامل للمقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا”.

وأشار الى ان التدخل الأجنبي يغذي الصراع في ليبيا نحو الانزلاق .