وزيرا الخارجية المصري والمغربي يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية ويؤكدان استمرار التنسيق بينهما

وفي بيان، ظهر اليوم الجمعة، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن سامح شكري أكد لنظيره المغربي حرص مصر على استمرار تعزيز علاقتها الثنائية مع المملكة المغربية، وهو ما ثمّنه الوزير ناصر بوريطة، مؤكدا على عمق وخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين.