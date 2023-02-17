وزيرا الخارجية المصري والمغربي يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية ويؤكدان استمرار التنسيق بينهما

التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الجمعة، بنظيره المغربي، ناصر بوريطة، خلال مشاركتهما في أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، قبيل انعقاد قمة الاتحاد.
وفي بيان، ظهر اليوم الجمعة، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن سامح شكري أكد لنظيره المغربي حرص مصر على استمرار تعزيز علاقتها الثنائية مع المملكة المغربية، وهو ما ثمّنه الوزير ناصر بوريطة، مؤكدا على عمق وخصوصية العلاقة بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أبو زيد أن اللقاء تناول عددا من الملفات والقضايا المطروحة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي، وسبل تعزيز العمل الجماعي على مستوى القارة.
وتم التطرق إلى التطورات الجارية في ليبيا، حيث استعرض سامح شكري جهود مصر على صعيد دفع الحل السياسي للأزمة، خاصة من خلال المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.
ومن جانبه، أكد وزير خارجية المغرب على دعم المسار الجاري للوصول إلى عقد الانتخابات، مع ضرورة احترام إرادة الليبيين والحل الليبي ـ الليبي دون أية إملاءات خارجية.
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