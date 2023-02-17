شاهد.. تراجع مياه البحر في شواطئ بنغازي إلى مسافات غير مسبوقة

تداول سكان مدينة بنغازي صوراً ومقاطع فيديو تظهر تراجع مياه البحر في شواطئ بنغازي إلى مسافات غير مسبوقة.

وبحسب خبراء فإن هذه الحالة تأتي بسبب المد والجزر وهي ظاهرة طبيعية من مرحلتين تحدث لمياه المحيطات والبحار. مرحلة المد يحدث فيها ارتفاع وقتي تدرجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر. ومرحلة الجزر يحدث فيها انخفاض وقتي تدرجي في منسوب مياه سطح المحيط أو البحر. وتنجم هذه الظاهرة عن التأثيرات المجتمعة لقوى جاذبية القمر والشمس وحركة دوران الأرض التي تولد بعض القوة الطاردة المركزية عند خط الاستواء.

ووفقاً للخبراء يعود منسوب المياه لحالته الطبيعية تدريجيا ولا تستدعي القلق فالظاهرة تحدث كل مرة في منطقة ما وتحدث في مناطق أخرى لكن لا يلاحظ ذلك.