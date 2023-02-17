شمال طرابلس وآخر جنوب جزيرة ايباثرا..نشاط زلزالي تشهده منطقة البحر المتوسط 

أخبارليبيا24

أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء اليوم الجمعة تسجيل نشاط زلزالي شهدته منطقة البحر المتوسط صباح اليوم.

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه حدث صباح اليوم على تمام الساعة 11:04 بالتوقيت المحلي زلزال بقوة 3.8 بعمق 10كم بمركز البحر المتوسط.

وأوضح المركز الليبي أن الزلزال كان على بعد 246كم شمال مدينة طرابلس على الإحداثيات 34.97 شمالا، 13.84 شرقا.

وتابع المركز أن البيانات الزلزالية سجلت على تمام الساعة 11:09 هزة أخرى قوتها 3.7 وبعمق 1كم، على بعد 70كم جنوب جزيرة ايباثرا اليونانية.

وأفاد المركز الليبي للاستشعار عن بعد ان الزلزال كان على الإحداثيات 34.38 شمالا، 25.73 شرقا. ولا توجد أي أضرار.

قالت إذاعة المرج المحلية، إن هزة أرضية جديدة أقوى من سابقاتها ضربت مدينة المرج، اليوم الجمعة، عند الساعة 10:34 صباحا.

وأكدت الإذاعة، إن الهزة أقوى من سابقاتها والتي حدث خلال الأيام الماضية.