الأمين: قبل أن تتمكن بريطانيا من وقف أزمة الهجرة غير الشرعية عليها المساعدة في إعادة النظام إلى ليبيا

ليبيا- أجرت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية مقابلة صحفية مع المرشح الرئاسي فضل الأمين لإبداء وجهات نظره حول قضايا ترتبط بالسياقين الليبي والبريطاني.

المقابلة التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد قال فيها الأمين: “قبل أن تتمكن بريطانيا من وقف أزمة قوارب الهجرة غير الشرعية الصغيرة عليها المساعدة في إعادة النظام إلى ليبيا، فالأخيرة بإمكانها أن تكون بوابة إفريقيا المزدهرة وليس طريق الهروب منها”.

وتابع الأمين بالقول: “يمكن حل أزمة المهاجرين غير الشرعيين العابرين في قوارب صغيرة للقناة الإنجليزية من فرنسا إلى حد كبير إذا انضمت بريطانيا إلى القوى الغربية الأخرى في إعادة سيادة القانون عبر حكومة ليبية موحدة؛ إذ لا يمكننا التعامل مع هذه الأمور من دون وجود الأخيرة”.

وبين الأمين قائلًا: “الأمر لا يتعلق بالهجرة غير الشرعية بل بحقوق الإنسان فتجار البشر والمجرمين هم من يقفون وراء أولئك الذين يضعون الناس في قوارب لعبور البحر الأبيض المتوسط، عبر استغلال انعدام الاستقرار السياسي ولا يمكننا خلق الفرص الاقتصادية والاستقرار المطلوب حتى نعيد النظام”.

وقال الأمين: “بمساعدة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة يمكننا حل هذه المشاكل وبالطبع جزء آخر من القضية هو أن إفريقيا لا تزال القارة المتخلفة من حيث النمو الاقتصادي والفرص، ومع الحكومة الصحيحة في ليبيا سينتهي كل ذلك لتبقى عودة الاستقرار السياسي مجرد بداية للعملية”.

واختتم الأمين قائلًا: “ليبيا بحاجة إلى الاستثمار وهنا يأتي دور الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة”.

ترجمة المرصد – خاص

