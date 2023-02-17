كشلاف: هناك أمل في أن “ثورة فبراير” ستحقق أهدافها

قال عضو هيئة صياغة الدستور سالم كشلاف إن زخم احتفالات ذكرى 17 فبراير هذا العام، لم يختلف عن احتفالات السنوات الماضية.

ورأى كشلاف في تصريح لموقع “عربي 21” القطري: “رغم كل الإخفاقات الحاصلة، إلا أن عموم الشعب يحتفل بها بشكل تلقائي وعفوي، وهو ما يبعث الأمل على أنه يمكن لهذه الثورة أن تحقق أهدافها، مهما واجهها من صعاب أو عراقيل داخلية أو خارجية”.

واستكمل بأنه “في ظل غياب الرؤية الواضحة وبروز تصادم المصالح، فضلا عن استخدام أوراق من كل طرف طالت حتى موارد البلاد الأساسية كالنفط، عقد من المشهد إلى أن وصل لحد الصدام السياسي بين أعداء اليوم، الذين كانوا شركاء الأمس في مقارعة النظام السابق”.

وأضاف كشلاف “على الصعيد الدولي كان للانقسام الإقليمي والدولي أثره على مسار الثورة الليبية، فأصبح التدخل الخارجي يزداد يوما بعد يوم، ما أدى إلى تعقيد المشهد أكثر فأكثر ووصوله إلى ما نحن فيه الآن من انسداد شبه كامل للحالة السياسية، وإعاقة حالة التداول السلمي على السلطة وتهديد المسار الديمقراطي في الدولة” وفق قوله.