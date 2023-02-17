الارصاد الجوية: مرتفع جوي يؤثر على طقس ليبيا وضباب بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 17/ 02 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تتأثر بمرتفع جوي يؤثر على أغلب مناطق ليبيا.

ووفقا للتقرير يتسبب المرتفع في إعتدال حالة الطقس خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة حيث تتراوح القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب المناطق مابين ( 15 – 20 )مْ، فيما تبقى منخفضة أخر الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على مناطق المرتفعات الجبلية والصحراوية.

ومن المتوقع ظهور ضباب أخر الليل وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد على مرتفعات الجبل الأخضر.