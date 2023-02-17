رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يشيد بالحملة الأمنية التي تشهدها مدينة بنغازي 

أخبارليبيا24

أشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة بالحملة الأمنية الواسعة التي تستهدف الخارجين عن القانون في بنغازي.

وقال حمزة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”إن العمل الأمني الذي يجري في شرق البلاد من مداهمات وعمليات أمنية على أماكن وأوكار بيع المخدرات والمؤثرات العقلية والإعلان عن تنظيم حملة لجمع السلاح هو عمل ممتاز وخطوة في غاية الأهمية”.

وأضاف رئيس اللجنة :”يجب أن تستمر في هذا النهج، وكما يجب أن يُعمم في كل أنحاء ليبيا بالنظر إلى انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها على نطاق واسع ومتصاعد في مجاهرة بهذه الجريمة”.

وتابع حمزة :”كما نتمنى الالتزام بالضوابط القانونية في مثل هكذا عمليات أمنية وألا تحدث أي تجاوزات وانتهاكات وخُروقات وأن يتم العمل على وضع برنامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتعاطون المخدرات والمؤثرات العقلية نفسياً واجتماعياً وعلاجهم من آثار التعاطي لهذه السموم”.

وشهدت مدينة بنغازي حملة أمنية واسعة استهدفت تجار المخدرات والممنوعات حيث تم القبض على عدد كبير منهم، واستهداف أوكارهم وهدمها من قبل الأجهزة الأمنية