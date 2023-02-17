المشري : المحن التي نعيشها نتيجة انحراف بعض أبناء 17 فبراير

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن المحن التي تعيشها ليبيا نتيجة مؤامرات وانحراف بعض أبناء 17 فبراير .

وأضاف المشري في ذكرى ثورة 17 فبراير، أن المواطن أصبح فاقدًا للأمن الطبي والغذائي ولمتطلبات الحياة وشهدنا انهيار سعر صرف الدينار الليبي.

وأشار الى ان البعض يقول ما هي أهداف 17 فبراير التي أصبحت جزء من قسمنا وهل حققت هذه الأهداف.

وتابع المشري حديثة قائلًا أنه يجب أن نمتلك الشجاعة الحقيقية لنعيد ترتيب أنفسنا لتكون هذه السنة هي سنة الانطلاق.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن ليبيا كانت قد بدأت في مراحل التقدم بعد اكتشاف النفط إلا أن الحكم المستبد أعادها للخلف.

وقال المشري أن الشعب الليبي طالب بحرية التعبير وحياة كريمة ودولة مؤسسات وأن يكون هناك تداول سلمي عل السلطة.

وأشار المشري الى أنه بعد مروة سنتين من فبراير بدأ الانقلاب المشؤوم على الثورة المباركة.

وأضاف : “بعد هذا التاريخ أصبحت الدولة تدار بشكل فردي وكل مؤسسة بها انقاسامات ورأسها هو الوصي عليها”.