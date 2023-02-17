الولايات المتحدة: الوقت قد حان لكي يضع قادة ليبيا مصلحة الليبيين أولاً

أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ليزلي أوردمان دعم بلاده الجهود القائمة، بمعاضدة الأمم المتحدة للتوصل الى حلول توافقية تثمر في أقرب الآجال مسارا صادقا نحو الانتخابات.

وأوضح أوردمان أن “الانتخابات لا تمثل هدفا في حد ذاتها لكنها خطوة مهمة نحو احراز تقدم في الانتقال السياسي لليبيا”، مشيراً إلى انه “بعد أعوام من التقدم المتعثر فإن الوقت قد حان لكي يضع قادة ليبيا مصلحة الليبيين أولا، وأن الحكومة المنتخبة ديمقراطيا ضرورية لتحقيق الوحدة الوطنية، التنمية الشاملة و العادلة، و استرجاع ليبيا لسيادتها على ترابها و حدودها”.

وأضاف أوردمان أنه “مضى 12 عاما على الثورة التي انتفض فيها الشعب الليبي مطالبا بمستقبل أفضل، وأن الولايات المتحدة تستمر في الوقوف الى جانب الشعب الليبي في رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية يمكنها تحقيق السلام والازدهار الذي يستحقه ليبيا”.