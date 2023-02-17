غوتيريش: يجب اقتراح آليات بديلة حال عدم التوصل لاتفاق دستوري ليبي نهاية فبراير

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين والاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين باقتراح آليات بديلة ومتابعتها في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق على أساس دستوري للانتخابات قبل نهاية فبراير الجاري.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام أمام لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا في أديس أبابا التي أكد خلالها على ضرورة أن تكون هناك إرادة لكسر الجمود السياسي الذي طال أمده وتحقيق تقدم على جبهات متعددة، مشيرا إلى أنه لا بديل عن الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد الموثوق به إلى حكم شرعي وموحد للبلاد.

وأضاف الأمين العام أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بأن يكون الحل بقيادة ليبية وأنه ليس لديها أي أجندة أو هدف إلا تأمين حق الشعب الليبي في العيش بسلام وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلى أن غياب الانتخابات يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الاقتصادي، ويزيد من عدم الاستقرار السياسي، ويخاطر بتجدد الصراع، ويثير شبح التقسيم.

ودعا غوتيريش إلى ضرورة أن تكون الأولوية التالية للجنة العسكرية المشتركة بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار هي الانسحاب الكامل للمقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، لافتا إلى أن التدخل الأجنبي انزلاق يغذي الصراع في ليبيا.