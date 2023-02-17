القاهرة تُطالب بتضافر جهود اللجنة الإفريقية لدعم المسار الدستوري في ليبيا

أديس آبابا 17 فبراير 2023 (وال)- أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على تعاون بلاده المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار الإلتزام بمسار الحل الليبي الليبي، من خلال رعاية المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى الدولة.

وقال شكري – في كلمة له نيابة عن الرئيس المصري في اجتماع اللجنة رفيعة المستوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا الجمعة – إن بلاده ترفض أية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين، أو تجاوز للمؤسسات الليبية وفقًا لمرجعية اتفاق الصخيرات، بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.

وكشف المُتحدث باسم الخارجية، أن وزير خارجية مصر أكد مجددًا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشئون الليبية، وأهمية إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5.

وطالب شكري بتضافر جهود اللجنة الإفريقية لدعم المسار الدستوري، وما يليه من بلورة القوانين الانتخابية من أجل عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لإستعادة ليبيا لسيادتها واستقرارها وفقًا لإرادة الليبيين.

واختتم وزير الخارجية المصري كلمته بالتأكيد على أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي وخياراته، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال