المشري: علم ونشيد فبراير خط أحمر وهذا الموعد النهائي للانتخابات

تعهد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بأن تكون الانتخابات الرئاسية هذا العام وبما لا يتجاوز شهر نوفمبر المُقبل.

وقال المشري في تصريحات بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير، الآن سنمر إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتعديل في الإعلان الدستوري.

وأضاف المشري قائلًا :”سنُكمل الاستحقاق الدستوري بما يتعلق بالإعلان الدستوري في أقرب وقت”.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للدولة، :”لم نكن جزء من العقبات في سبيل إنجاز الاستحقاق والاستفتاء على الدستور”.

أبرز تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير: