عقب الهزات الارضية.. قرار بإنشاء غرفة الطوارئ المركزية في بلدية المرج

أصدر السيد عميد بلدية المرج م وليد صلهوب القرار رقم (3)لسنة 2023 بشأن تشكيل غرفة طوارئ ببلدية المرج وتسمى غرفة الطوارئ المركزية المرج برئاسة السيد مدير أمن المرج العميد وهبي الرخ وعضوية كلا من .

1.جهاز الأمن الداخلي المرج

2.مكتب الأستخبارات العسكرية

3.مكتب تحريات الشرطة العسكرية المرج

4.جهاز الحرس البلدي المرج

5.هيئة السلامة الوطنيةالمرج

6.مستشفى المرج التعليمي

7.الهلال الأحمر المرج

8.مفوضية كشافة المرج

9.مكتب الخدمات الصحية المرج

10.شركة المياه والصرف الصحي المرج

ويشمل عمل هذه الغرفة نطاق بلدية المرج وتختص في التجهيز والتنسيق والتنظيم لأي طارئ او حدوث كوارث لاقدر الله ومن مهامها التواصل والتنسيق بين كافة الأجهزة العسكرية والأمنية والخدمية داخل البلدية.

يكون مقر عمل هذه الغرفة بمديرية أمن المرج على أن يكون منسق الغرفة عميد حسام اكريم فرج.

يتولى مهام عرض عمل الغرفة السيد مدير أمن المرج ورئيس الغرفة المركزية للطوارئ وإحالتها للسيد عميد البلدية لأتخاذ مايلزم من الأجراءت العاجلة بالخصوص.

وفي وقت سابق، تعرضت مدينة المرج صباح اليوم الجمعة الموافق 17فبراير 2023 لهزة أرضية رابعة خلال شهر فبراير .