ليبيا الان

بعد تدخل الخارجية المصرية.. تحرير الأقباط المصريين الـ 6 المختطفين في صبراتة

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة تحرير الأقباط الـ 6 المحتجزين لدى مجموعة مسلحة غربي ليبيا.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم متابعتها لحادثة احتجاز 6 مصريين بمركز للهجرة غير الشرعية ولا يخضع للسلطات في غرب ليبيا.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن السفارة المصرية في ليبيا تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح مواطنيها، وأهابت الوزارة في بيانها بالمصريين إلى عدم مخالفة تعليمات السفر الصادرة عن الوزارة إلى ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك