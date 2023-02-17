بعد تدخل الخارجية المصرية.. تحرير الأقباط المصريين الـ 6 المختطفين في صبراتة

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة تحرير الأقباط الـ 6 المحتجزين لدى مجموعة مسلحة غربي ليبيا.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم متابعتها لحادثة احتجاز 6 مصريين بمركز للهجرة غير الشرعية ولا يخضع للسلطات في غرب ليبيا.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن السفارة المصرية في ليبيا تواصلت مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح مواطنيها، وأهابت الوزارة في بيانها بالمصريين إلى عدم مخالفة تعليمات السفر الصادرة عن الوزارة إلى ليبيا