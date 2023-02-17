اجتماع عميد بلدية المرج ورئيس غرفة الطوارئ عقب الهزات الأرضية

اجتمع السيد عميد بلدية المرج م.وليد صلهوب مع السيد رئيس غرفة الطوارئ بالحكومة الليبية السيد علي القطراني من أجل الوقوف على أحتياجات بلدية المرج من أمكانيات ومستلزمات طبية ومواد أخرى بعد تعرض مدينة المرج لهزات أرضية .

وأكد السيد علي القطراني أنه وخلال يومين سوف يتم تزويد بلدية المرج بكافة الأحتياجات والأدوية والأغاثه في حال حدوث أي طارئ لاقدر الله .

وفي وقت سابق، تعرضت مدينة المرج صباح اليوم الجمعة الموافق 17فبراير 2023 لهزة أرضية رابعة خلال شهر فبراير .

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