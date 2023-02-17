في ذكرى فبراير..أوردمان: بعد أعوام من التقدم المتعثر حان الوقت ليضع قادة ليبيا مصلحة الليبيين أولا 

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قال القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، مضى 12 عاما على الثورة التي انتفض فيها الشعب الليبي مطالبا بمستقبل أفضل.

وأضاف أوردمان في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للسفارة على “تويتر” :”تستمر الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي في رغبته في حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية يمكنها تحقيق السلام والازدهار الذي يستحقه”.

وتابع القائم بالأعمال :”بعد أعوام من التقدم المتعثر حان الوقت لكي يضع قادة ليبيا مصلحة الليبيين أولا”.

وأكد أوردمان أن الحكومة المنتخبة ديمقراطيا ضرورية لتحقيق الوحدة الوطنية، التنمية الشاملة والعادلة، واسترجاع ليبيا لسيادتها على ترابها وحدودها.

وذكر أيضًا :”نحن ندعم الجهود القائمة، بمعاضدة الأمم المتحدة، للتوصل إلى حلول توافقية تثمر في أقرب الآجال مسارا صادقا نحو الانتخابات”.

ولفت القائم بالأعمال إلى أن الانتخابات لا تمثل هدفا في حد ذاتها لكنها خطوة مهمة نحو إحراز تقدم في الانتقال السياسي لليبيا.

ويحتفل الليبيون اليوم الجمعة بالذكرى الثانية عشر لثورة 17 فبراير 2011 التي أطاحت بحكم معمر القذافي الذي حكم البلاد أكثر من 40 عام عانى خلالها الليبيين الفقر والعوز أملا في تغيير واقعهم المرير إلى واقع أفضل إلا أن البلاد دخلت في نفق مظلم وعانت من أزمات عدة ومشاكل طال حلها.