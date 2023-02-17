شلابي: حكومة الدبيبة رفعت المعاناة عن البيت الليبي

قالت عضو مجلس النواب عائشة شلابي، إن “الثورة” حققت لليبيين حرية الكلمة والتعبير، وأن ما حدث من فوضى بعد ذلك أمر طبيعي بعد كل الثورات وفي ليبيا خاصة؛ حيث لا دستور ولا قانون ولا بنية تحتية بسبب النظام السابق، وفق قولها.

وأضافت شلابي في تصريح لموقع “عربي 21” القطري، أن الخطر الحقيقي على ليبيا الآن هو تدخل المجتمع الدولي وبعض دول الجوار، أما حكومة الدبيبة، فقد لامست البيت الليبي ورفعت الكثير من المعاناة عنه، برغم الظروف القاسية والبيئة السياسية الصعبة والانقسام، وأهم إنجاز، أنه أوقف الحرب والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، بحسب ادعائها.