مصدر مسؤول بالأوقاف: “محمد العباني” يعتزم الاستقالة.. لهذا السبب!

أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للأوقاف أن محمد العباني رئيس الهيئة يعتزم الاستقالة، على خلفية تجاهل مراسلاته المطالبة بعدم اشتمال احتفالات 17 فبراير على مخالفات شرعية.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية نشرتها وسائل إعلام محلية”وجود فقرة خاصة في احتفال ميدان الشهداء للزوايا الصوفية بأناشيدهم وقصائدهم ورفعهم لشعاراتهم الخاصة ” خط أحمر ” للعباني وعلماء الهيئة”.

ونوه المصدر إلى أن “العباني أشاد بإزالة شركة الاشغال لمجسمات الاحصنة و لكن تفاجأ بالمعازف و قرع طبول الزوايا و جلب مغنيين ممنوعين حتى من الحفلات في دولهم”.

وكان المكتب الإعلامي التابع لحكومة الوحدة الوطنية أكد في وقت سابق على أن حفل 17 فبراير سيشمل فقرات فنية وغنائية يحييها فنانيين ليبيين.