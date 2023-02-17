الحاسي يسلم عقيلة صالح التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية لسنة 2021

سلم رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح التقرير السنوي للهيئة لسنة 2021.

وبحسب بيان مجلس النواب، فإن الحاسي، سلم رئيس مجلس النواب التقرير السنوي للهيئة لسنة 2021.

جاء ذلك خلال لقاء عقده فخامته، بمكتبه في مدينة القبة.

اقترح عقيلة صالح، في وقت سابق، تشكيل لجنة من 45 عضوًا تتولى مهمة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة «تحت إشراف دولي».

وجدد عقيلة صالح، في كلمته أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات “الليبية – الأميركية”، أمس الخميس، التأكيد على أن اختصاص مجلس النواب في إعداد وإصدار التشريعات والقوانين باعتباره الجهة المنتخبة والمُعترف به دوليا.