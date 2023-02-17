الليبي للاستشعار عن بعد يكشف عن نشاط زلزالي شهدته منطقة البحر المتوسط صباحًا 

العنوان – طرابلس

كشف المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء اليوم الجمعة عن نشاط زلزالي شهدته منطقة البحر المتوسط صباحًا.

وأوضح المركز عبر حسابه على “فيسبوك” أن زلزالًا حدث صباح اليوم على تمام الساعة 11:04 بالتوقيت المحلي بقوة 3.8 بعمق 10كم بمركز البحر المتوسط.

وأضاف أن الزلزال كان على بعد 246كم شمال مدينة طرابلس على الإحداثيات 34.97 شمالا، 13.84 شرقا.

وأفاد المركز أن البيانات الزلزالية سجلت على تمام الساعة 11:09 هزة أخرى قوتها 3.7 وبعمق 1كم، على بعد 70كم جنوب جزيرة ايباثرا اليونانية.

ولفت المركز الليبي للاستشعار إلى أن الزلزال كان على الإحداثيات 34.38 شمالا، 25.73 شرقا، ولا توجد أي أضرار.

كما ضرب زلزال متوسط قوته 3.8 درجة على عمق 9 كيلومترات في شرق البحر الأبيض المتوسط بالقرب من جريرة كريت اليونانية.

وكان سكان المرج قد شعروا صباح اليوم الجمعة عند الساعة 10:34 بهزة أرضة أقوى من الهزات السابقة، وفق إذاعة المرج المحلية.

وقالت الإذاعة، إن سكان المدينة شعروا بهزة أرضية على تمام الساعة 10:34 صباحا، مشيرة إلى أنها أقوى من سابقاتها.