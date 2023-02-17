الولايات المتحدة الأمريكية تقرر تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا

الوطن|رصد

قررت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن ليبيا لمدة عام آخر؛ لاستمرار الصراع في البلاد والانقسام السياسي والتدخل الأجنبي.

ووجه البيت الأبيض رسالة إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، تتضمن نص إعلان حالة الطوارئ في الأمر التنفيذي المتخذ في 25 فبراير 2011.

وذكر البيت الأبيض في الرسالة أن الانقسامات تتعلق بالخلاف على الموارد، حيث لايزال هناك خطر جسيم يتمثل في إمكانية اختلاس أصول الدولة الليبية في حال عدم حمايتها، ما يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة في البلاد.

وأشارت الرسالة إلى أن حالة عدم الاستقرار وانتشار الجماعات المسلحة، تمثل خطراً للأمن القومي للولايات المتحدة وشركائها الإقليميين،متبعةً “نحن نخاطر بالتصعيد العسكري إذا لم تستمر العقوبات، خصوصاً أن أولئك الذين يرفضون الحوار ويعرِقلون ويقوّضون التحوّل الديمقراطي في ليبيا، يظلون مهتمين باستغلال ثروات الشعب الليبي لتعزيز مصلحتهم الذاتية الضيقة وإدامة الصراع في ليبيا“.