لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تستمر في أعمال الصيانة والتطوير لعدد من أحياء بنغازي 

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أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، استمرار أعمال صيانة وتطوير عمارات “الكعب العالي” في منطقة سيدي حسين.

وأوضحت اللجنة أن الصيانة تشمل صيانة لشبكات الصرف الصحّي، بالإضافة إلى إنشاء المسطحات الخضراء وعدد من المرافق بالمنطقة.

وذكرت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، أن أعمال التطوير والصيانة بمنطقة “حي الفاتح” مستمرة كذلك حيث ستتم أعمال الصيانة والتطوير بطلاء واجهات العمارات ومرافقها ومحيطها بالكامل والمسطحات الخضراء، وصيانة شبكات الصرف الصحي، وصيانة شبكة الإنارة الكهربائية.

وأفادت اللجنة أن أعمال صيانة وتطوير منطقة المساكن مواصلة بالتمهيد لإعادة رصف الطرق بالمنطقة من جديد ابتداءً من شارع المنشية وحتّى مفترق المساكن.

وأشارت إلى أنه سيت كذلك تركيب البلدورات وعمليات معالجة واجهات العمارات وطلائها وكامل المرافق الخاصة بها.