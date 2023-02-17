أبوراس: نسير على درب «شهداء فبراير» في سبيل تحقيق ما ضحوا من أجله

تعهد أيوب أبوراس آمر ميليشيا ثوار طرابلس، بالسير على دربهم شهداء ثورة 17 فبراير، وعلى خطاهم ماضون، في سبيل تحقيق ما ضحوا من أجله، على حد تعبيره.

وقال أبوراس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” يطيب لي في هذا اليوم المتميز من تاريخ ليبيا، المسطر بالبطولات والتضيحات، أن أهنئكم بالذكرى الثانية عشر لثورة السابع عشر من فبراير المجيدة”، على حد تعبيره.

وأضاف:” إننا إذ نحتفل بهذا اليوم، فإننا لا ننسى أن نترحم على شهداءنا الأبرار، الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن تصبح ليبيا دولة قوية آمنة، ذات سيادة واستقرار”، على حد ادعائه.

وتابع:” نعاهدهم بأننا على دربهم سائرون، وعلى خطاهم ماضون، في سبيل تحقيق ما ضحوا من أجله، ضاربين بيد من حديد كل خائن وعميل، وكل من تسول له نفسه بيع وطننا أو العبث به”، على حد قوله.

واختتم أبوراس منشوره، قائلاً:” حفظ الله الوطن، حفظ الله الشعب الليبي العظيم، رحم الله شهداءنا الأبطال”.