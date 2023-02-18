المشري: الانتخابات ستُجرى خلال هذا العام وبما لا يتجاوز نوفمبر المقبل

الوطن| رصد

تعهّد رئيس مجلس الدولة خالد المشري بأن تُجرى الانتخابات في ليبيا خلال هذا العام 2023، وبما لا يتجاوز شهر نوفمبر المُقبل، قائلاً إن مجلسي الدولة والنواب سيمرّان إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتعديل في الإعلان الدستوري، وأنهما سيُكملان الاستحقاق الدستوري بما يتعلق بالإعلان الدستوري في أقرب وقت.

المشري وفي كلمة له رصدها موقع الوطن بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للثورة، أكد أنه لم يكن جزءاً من العقبات في سبيل إنجاز الاستحقاق والاستفتاء على الدستور، كما اعتبر أن ثورة فبراير قد فشلت، وأن المحن التي يعيشها الليبيون جاءت نتيجة مؤامرات وانحراف بعض أبناء 17 فبراير، وفق تعبيره.

وحول ملف المصالحة الوطنية، قال المشري إنه فُهم بغير شكله ووجد بعض العقبات خاصة فيما يسمى بالمصالحة مع النظام السابق، وأن الحديث عن علاقة العلم والنشيد بالمصالحة الوطنية أمر عجيب وغريب ومرفوض، على حد وصفه.

وأضاف المشري أن تقصي الحقائق ورد المظالم يتطلبان حكومة منتخبة بانتخابات شرعية لتستطيع القيام بهذه المهمة، وأن من يريد أن يُقصي أي طرف سياسي هو من سيتم إقصاؤه.