البعثة الأممية في ليبيا: الـ 12 عام الماضية شهدت أزمات لم تستثن أحدًا من الليبيين 

أخبارليبيا24

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن السنوات الاثنتا عشرة الماضية شهدت أزمة لم تستثن أحدًا من الليبيين، غير أنها أكدت كذلك تطلع الشعب للديمقراطية والسلام والعدالة.

وأضافت البعثة عبر تغريدة على “تويتر” أنه لا تزال هذه الآمال قائمة، لكن دخول البلاد في دوامة من المراحل الانتقالية، فاقم من صعوبات الحياة اليومية للناس على كل المستويات.

وأشارت البعثة الأممية إلى أن الاقتصاد غير مستقر، والخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء، غير منتظمة، والرعاية الصحية تعاني من نقص حاد في الموارد.

وأوضحت البعثة أن الإجراءات القضائية شبه معطلة، وحقوق الإنسان غير مكفولة وسط مخاوف أمنية، لقد نفد صبر المواطنين.

واستطردت، انه لا يزال من الممكن الاستجابة لتطلعات الشعب وتحقيق سلام مستدام، ويتوجب على قادة ليبيا وضع مصالح البلاد فوق مصالحهم الشخصية، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، وتمكين الليبيين من اختيار قادتهم، خلال العام 2023، من خلال انتخابات شاملة.