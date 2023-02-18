النائب العام: حبس موظفين بمصرف الواحة لمنحهم تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار و225 مليون دينار 

العنوان – طرابلس

النيابة العامة تواصل جهودها الرامية إلى الكشف عن وقائع الفساد في القطاع المصرفي؛ والحد من آثارها.

كشف مكتب النائب العام أن نائب النيابة بمكتب النائب العام، بحث المعلومات المرتبطة بواقعات كسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في مصرف الواحة.

وأوضح المكتب أن نائب النيابة العامة استدلَّ على توجه سلوك قادة العمل، نحو نكث عهد الوفاء بالمسؤولية؛ والغدر بواجب الأمانة التي حملوها؛ بتعمدهم منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار ومائتين وخمسة وعشرين مليون دينار؛ بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي ؛

وأكد المكتب أن أولى الإجراءات فتحت استقصاء مشروعية تسييل مبلغ ستمائة مليون دينار لفائدة شخصين؛ فأنبأت الأبحاث عن تعمد تسييل المبلغ بالتجاوز لحدود التركز الائتماني ، وانتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء به؛ وعلم مسؤولو المصرف بانتفاء الرابطة التعاقدية بين المصرف وبين بعض الشركات التي قال الجناة بملكية أسهمها؛ وابتناء إجراءات بقية التسهيلات على ما حُرِّرَ خلافا للحقيقة.

وأشار إلى أنه بإجراء استجواب رئيس مجلس الإدارة؛ ونائبه؛ ومسؤول إدارة التمويل؛ والقائم على أعمال المراجعة في المصرف ؛ ومساعده ؛ لم يأتوا بما يدفع عنهم واقع إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة ؛ ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام؛ فأمر المحقق بحبسهم احتياطياً.

وأفاد أنه تم اتخذ الإجراءات الاحتياطية الرامية إلى ضبط وإحضار الغائبين ؛ ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين جميعهم؛ وتتبع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم .