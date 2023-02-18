خبير مصري يحذّر من إجراء انتخابات ليبية دون ضمانات دولية

الوطن| رصد

حذر الخبير السياسي المصري المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية د.عمرو الشوبكي، من مغبة إجراء انتخابات دون ضمانات دولية، لأنها قد تقود البلاد إلى مرحلة من الانقسام الكامل.

وقال إن الحاجة أصبحت ملحة لتوحيد المؤسسات الليبية، ومن هنا ينبغي التفكير في حلول عملية وحاسمة للخروج من المأزق الحادث في ليبيا، وأن يكون في ذهن الفاعلين السياسيين الليبيين مسار للتوافق على إعادة بناء هذه المؤسسات مرة أخرى، وهو تحدٍ كان قائما في عصر النظام السابق الذي كان مسؤولا عما حدث.

وأضاف في تصريحات أن المفارقة في المشهد الليبي توحيد المؤسسات والانتخابات وهي نقطة لا تختلف عليها تصريحات الفاعلين السياسيين المحليين والخارجيين، وحتى المبعوث الأممي السنغالي، عبدالله باثيلي، لكنها لم تجد خطوات عملية حتى الآن، مؤكداً أن بناء نظام سياسي ديمقراطي يفرض وجود مؤسسات دولة مستقلة ومهنية حارسة وحامية للعملية الديمقراطية.