النائب العام: حبس مسؤولين بمصرف الواحة لمنح تسهيلات ائتمانية بمليار و225 مليون دينار 

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أكد مكتب النائب العام حبس رئيس مجلس إدارة مصرف الواحة ومسؤولين آخرين بالمصرف احتياطيا على ذمة التحقيق بتهمة منح تسهيلات ائتمانية بمبلغ مليار و225 مليون دينار بالمخالفة.

وأوضح المكتب أن المسؤولين الآخرين المتهمين هم نائب رئيس مجلس الإدارة، ومسؤول إدارة التمويل والقائم على أعمال المراجعة في المصرف ومساعده.

وكشف مكتب النائب العام أن المتهمين قاموا بتسييل مبلغ 600 مليون دينار لصالح شخصين فقط، بالتجاوز لحدود التركز الائتماني وانتفاء الضمانات العينية التي تضمن الوفاء به.

وأشار إلى أن المتهمين على علم بانتفاء الرابطة التعاقدية بين المصرف وبين بعض الشركات التي اعترف الجناة بملكية أسهمها.

وأضاف المكتب أن المتهمين لم يأتوا بما يدفع عنهم واقع إساءة استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق منافع غير مشروعة، ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام.

وأفاد أنه تم اتخاذ إجراءات ضبط وإحضار للمتهمين الغائبين، ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة للمتهمين جميعهم؛ وتتبع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.