غوقة: رغم مرور أكثر من عقد من الزمان على ثورة 17 فبراير.. إلا إن التغيير لم يتحقق

قال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، عبدالحفيظ غوقة، إنه بعد مرور أكثر من عقد من الزمان على ثورة 17 فبراير، يمكن القول إن التغيير المنشود لم يتحقق، والتداعيات مازالت موجودة، مضيفًا أن الثورة «لم تنتج النظام الذي نريد».

وأشار “غوقة” في تصريحات صحفية، إلى أن ثورات الربيع العربي رفعت شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، لكن الوضع في ليبيا كان مختلفًا، مضيفًا أنه يستعين بجملة مفكر عربي قال إن الشعب الليبي رفع شعار «الشعب يريد بناء النظام»،

وعقّب قائلا: «لم يكن هناك مقومات للدولة.. بل كان هناك نظام سياسي يحكم بلجان شعبية وأمنية وسياسية»،