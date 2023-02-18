تبون يجدد دعوته للأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها 

العنوان – أديس أبابا

جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعوته للأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها.

وأكد تبون في كلمة له في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي من أجل ليبيا ألقاها نيابة عنه الوزير الأوّل ” أيمن بن عبد الرحمان، أن الحل الدائم والشامل للازمة الليبية لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ الملكية الوطنية ويحفظ وحدة البلاد وسيادتها على كامل ترابها.

وأشار الرئيس الجزائري إلى أن التفاؤل يظل حاضرا في تسوية الوضع نظرا للإرادة الصادقة التي تبديها الأطراف الليبية في العمل على تغليب المصلحة العليا للبلاد.

وأعرب تبون عن أمله في أن يجد تكاتف الجهود الافريقية والدولية أثرا على أرض الواقع من خلال إعادة بعث مسار التسوية السلمية بين الفرقاء الليبيين.

ورحب بعودة اللجنة العسكرية 5+5 إلى الاجتماع بعد طول انقطاع لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وطالب بضرورة مواصلة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين كافة مكونات الشعب الليبي” ، معبرا في الوقت ذاته لتواصل التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليبيا وتورط عدد من الأطراف الخارجية في خرق حظر توريد الأسلحة.