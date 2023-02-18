“اللافي” يطلع لجنة الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا على جهود المجلس الرئاسي للمصالحة الوطنية

شارك النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الجمعة، في أعمال اللجنة رفيعة المستوى المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن أعمال اللجنة تناولت جهود المجلس الرئاسي، واللجنة رفيعة المستوى في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، والتي ترأسها الرئيس الكونغولي ساسي انغيسو، رئيس اللجنة، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي.

وأثنى ممثلو الدول الأعضاء في كلماتهم على جهود المجلس الرئاسي واللجنة رفيعة المستوى في إنجاز الاستحقاقات المتعلقة بملف المصلحة الوطنية، والتأسيس على مخرجات الملتقى التحضيري للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية الذي أكد الجميع ضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة التحضيرية لعقده بمشاركة ليبية واسعة.

وأشار اللافي، في كلمته إلى تاريخ عقد الاجتماع الذي توافق مع احتفال الليبيين بالذكرى الثانية عشر لثورة السابع عشر من فبراير، التي تطلع الشعب الليبي من خلالها للتأسيس للمسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة.

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وقدم اللافي، إحاطة للدول الأعضاء عن الجهود التي قام بها المجلس الرئاسي لإنجاح المصالحة الوطنية، أكد خلالها على ضرورة استمرار الدعم الدولي والإفريقي للشعب الليبي في إنجاز هذا المشروع الوطني بقيادة وملكية ليبية، وعلى أرض الوطن، لاستعادة الثقة بين الليبيين لتهيئة الظروف بما يمكن الشعب الليبي من تحقيق تطلعاته نحو التغيير عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة.